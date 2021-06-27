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Ermenistan, Kelbecer’de Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:13, 27/06/2021
HaberlerDünya
Ermenistan, Kelbecer’de Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralananın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

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