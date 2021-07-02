Ermenistan’da muhalefetten seçimlerin iptali için başvuru

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki askeri hezimet nedeniyle maruz kaldığı yoğun eleştirilere rağmen genel seçimlerde galip gelirken, muhalefet seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Paşinyan’ın partisi Civil Contract parlamento seçimlerini %53.91 oyla kazanmıştı. Kocharyan’ın Ermenistan ittifak bloğu ise %21.9 oy almıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) uluslararası gözlemcileri seçimlerin rekâbetçi şekilde gerçekleştirildiğini ve iyi yönetildiğini açıkladı. Paşinyan, Ermenistan’ın geçen yıl Dağlık Karabağ’da Azeri güçlerine yenilmesi sonrası oluşan siyasi krizi çözmek için erken seçime gitmişti.