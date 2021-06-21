Ermenistan’da oy sayım işlemi bitti: Sandıkta zafer Paşinyan’ın

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan’a karşı büyük bir hezimet yaşayan ve ardından protestoların hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun darbe girişiminin ardından istifa ederek ülkeyi erken seçime götürme kararı almıştı.

Ermenistan’da halk dün sandık başına giderken, oy sayım işlemleri bu sabah itibarıyla tamamlandı. Seçim Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre 2.6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halkın yüzde 49.4’ü sandığa gitti.

Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı arasında geçen yarışı, Paşinyan’ın partisi kazandı. Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53.92’sini alarak sandıktan zaferle çıktı.

PAŞİNYAN GECE YARISI İLAN ETTİ



Başbakan Nikol Paşinyan, oy sayım işlemi sürerken gece yarısı kameralar karşısında yaptığı açıklamada, “Ermeni halkı seçimini yaptı. Beklenen sonuç oldu. Biz de bu seçimlerde Ermenistan halkının zaferini öngörüyorduk. Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. İkna edici bir çoğunluğa sahip olacağız” dedi.