Ermenistan’dan ateşkes ihlali… Azerbaycan’dan anında karşılık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da yerel saatle 21.34 ve 21.45'de Şuşa şehri civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

Reuters haber ajansı da ateşkesin ihlaline ilişkin gelişmeleri aktardı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’na dayandırılan haberde 1 Ermeni askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.