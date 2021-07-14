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Ermenistan’dan ateşkes ihlali… Azerbaycan’dan anında karşılık

Ermenistan askerleri Azerbaycan ile aralarındaki ateşkesi ihlal ederek ateş açtı. Şuşa şehri yakınlarındaki ateşe Azerbaycan ordusu karşılık verdi. Reuters bir Ermeni askerin öldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:00, 14/07/2021
HaberlerDünya
Ermenistan’dan ateşkes ihlali… Azerbaycan’dan anında karşılık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da yerel saatle 21.34 ve 21.45'de Şuşa şehri civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

Reuters haber ajansı da ateşkesin ihlaline ilişkin gelişmeleri aktardı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’na dayandırılan haberde 1 Ermeni askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Azerbaycan Ermenistan Haber Reuters
Yayınlanma Tarihi:10:49,