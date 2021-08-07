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Ermenistan’dan ipleri geren hamle

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

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Ermenistan’dan ipleri geren hamle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ağustos yerel saatle 14.20'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Arazdeyen-Sederek ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığını belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin cevap ateşiyle susturulduğu ve olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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