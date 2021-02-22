Ermenistan’dan Rus hamlesi: Sınırlara konuşlandırılsın

Geçen yıl Azerbaycan’a yenilerek ciddi bir toprak kaybına uğrayan Ermenistan’dan yeni bir hamle geldi…

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünü genişletip güçlendirme meselesi daima gündemimizdedir” dedi.

Rus barış gücü birlikleri çatışmalar sonrasında Dağlık Karabağ bölgesine konuşlandırılmışlardı. Ayrıca, Rusya’nın Ermenistan ile yapılan resmi savunma paktına göre Türkiye sınırındaki Gümrü şehrinde tahmini 3.000 askerin bulunduğu tam donanımlı bir üssü bulunuyor.

Rusya, Kasım ayında yaptığı açıklamada barış gücü görevi kapsamında bölgeye yaklaşık 2,000 askeri konuşlandırdığını duyurmuştu.

Ermenistan’daki muhalif siyasetçiler, ikinci bir Rus üssünün ülkenin güneyindeki Sünik şehrine yapılmasını talep etmişlerdi.

Harutyunyan, resmi olarak ikinci bir Rus askeri üssünün açılmasına gerek görmediğini belirtti; fakat iki ülkenin Azerbaycan sınırına mevcut üstten askeri birliklerin konuşlandırılması hakkında görüştüklerini ifade etti.