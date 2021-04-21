Ersin Tatar, 5+BM toplantısı öncesi Erdoğan ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 5+BM gayri resmi toplantısı öncesi müzakere heyeti ile değerlendirmelerde bulundu. Tatar, görüşme sonrası Cenevre'deki toplantı öncesinde pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı.

Tatar, Başbakan Ersan Saner'in daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına geldiğini ve Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+BM toplantısı için çeşitli konuların görüşüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin, çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu yineleyerek, bu görüşü Bakanlar Kurulu'nda da paylaştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüşmesi hakkında, “Cenevre öncesinde Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de ortaya koyacağı yeni siyaseti, yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu belirteceğiz” dedi.

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