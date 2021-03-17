Ersin Tatar: Kazan kazan anlayışıyla bir anlaşma gerekli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano'yu makamında kabul etti. Büyükelçi Grenet-Catalano ile görüşmesinde KKTC’nin egemen eşitlik zemininde Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devletli çözüme dayalı politikasına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla yapılacak bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Tatar, KKTC’nin uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması konularında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesi olan Fransa’nın katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Tatar 5+ BM toplantısına, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de egemen eşitlik zemininde sürdürülebilir istikrar ve iş birliği vizyonu ile gideceğinin ve bu vizyonu savunacaklarının da altını çizdi.