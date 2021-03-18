Ersin Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitler Gününde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayını ziyaret etti.

Anlamlı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan KKTC lideri Tatar, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken, vatanın bekası ve Türkiye’nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale ruhundan ve Ulu Önder Atatürk’ün mücadelesinden ve ilkelerinden güç ve ilham aldığını, bunların Kıbrıs’ta verilen mücadelede ışık ve rehber olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Tatar, “1960 Anlaşmalarında kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını” söyledi.

“TÜRK ASKERİ BİR KEZ DAHA GİTMEYECEKTİR”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın dedesi Şeherli Mehmet’in 1878de ayrılan Türk askeri için Bir gün mutlaka geri gelecekler dediğini de hatırlatarak,” Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” dedi.

“KIBRIS’TA OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYİZ”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatarın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta barışın teminatı olduğunu kaydetti. Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz diye konuşan Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. DHA

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