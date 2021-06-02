Ersin Tatar’dan ‘Kutlu Adalı cinayeti’ açıklaması: Dosya kapanmamıştır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, “Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunurken, Polis Genel Müdürü'nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdim” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, “Olay faili meçhul olduğu için dosya kapanmamıştır, soruşturma da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim” diyen Tatar, “Bu arada KKTC Meclisi'nde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. Gerek KKTC Meclisi'nde kurulan Araştırma Komitesi'nin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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