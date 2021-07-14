Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski ABD Başkanı Bush: Afganistan’dan çekilmek hata

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına eski Başkan George W. Bush'tan tepki geldi. Bush, kararı sivillerin Taliban tarafından katledilmeye terk edilmesi olarak nitelendirerek, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:28, 14/07/2021
HaberlerDünya
Eski ABD Başkanı Bush: Afganistan’dan çekilmek hata

ABD ve NATO birlikleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, eski ABD Başkanı George W. Bush’tan, geri çekilme kararına yönelik “hata” açıklaması geldi.

Geri çekilmenin, ülkede kadın ve kız çocuklarının büyük derecede zarar görmesine neden olacağına ve kararı, sivillerin Taliban tarafından “katledilmeye” terk edilmesi olarak nitelendiren Bush, “Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır. Bu son derecede acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül saldırılarının düzenlenmesi üzerine 2001 yılı sonbaharında Afganistan’a asker gönderen Bush, Alman basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel’in de “aynı şekilde hissettiğine” inandığını kaydetti.

İlginizi ÇekebilirAfganistan'da hükümet ve Taliban Katar'da masaya oturuyorAfganistan'da hükümet ve Taliban Katar'da masaya oturuyor
ABD Afganistan Hükümet Joe Biden Kadın Katar NATO
Yayınlanma Tarihi:14:27,