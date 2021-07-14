Eski ABD Başkanı Bush: Afganistan’dan çekilmek hata

ABD ve NATO birlikleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, eski ABD Başkanı George W. Bush’tan, geri çekilme kararına yönelik “hata” açıklaması geldi.

Geri çekilmenin, ülkede kadın ve kız çocuklarının büyük derecede zarar görmesine neden olacağına ve kararı, sivillerin Taliban tarafından “katledilmeye” terk edilmesi olarak nitelendiren Bush, “Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır. Bu son derecede acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül saldırılarının düzenlenmesi üzerine 2001 yılı sonbaharında Afganistan’a asker gönderen Bush, Alman basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel’in de “aynı şekilde hissettiğine” inandığını kaydetti.