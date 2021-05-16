Eski ABD başkanının danışmanı Putin’den vatandaşlık istedi

1984’ten 1988’e kadar ABD Başkanı Ronald Reagan’ın eski ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yeni adı Rusya ile ilişkiler konusunda danışmanlığını yapan Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV televizyon kanalına yaptığı konuşmasında iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını belirterek çalışmalarına devam etmek için Rusya’da kalmak istediğini açıkladı.

“Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum” diyen Suzanne Massie, Rusyada kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine ekledi.

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