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Eski ABD başkanının danışmanı Putin’den vatandaşlık istedi

ABD'nin 40ıncı başkanı Ronald Reagan'ın eski danışmanı Suzanne Massie, Vladimir Putin'den kendisine Rus vatandaşlığı vermesini istedi.

Güncellenme: 20:11, 16/05/2021
HaberlerDünya
Eski ABD başkanının danışmanı Putin’den vatandaşlık istedi

1984’ten 1988’e kadar ABD Başkanı Ronald Reagan’ın eski ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yeni adı Rusya ile ilişkiler konusunda danışmanlığını yapan Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV televizyon kanalına yaptığı konuşmasında iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını belirterek çalışmalarına devam etmek için Rusya’da kalmak istediğini açıkladı.

“Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum” diyen Suzanne Massie, Rusyada kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine ekledi.

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