Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’ya 15 ay hapis cezası

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın görevde olduğu 2009-2018 dönemindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma devam ederken, Zuma hakkında hapis kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi, soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle Zuma'yı 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararına göre, Zuma’nın 5 gün içinde polise teslim olması bekleniyor.

Kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Sisi Kampepe, Zuma’nın davranışının mahkemenin kararına yönelik “açık bir ihlal” olduğunu söyledi. Zuma'nın işbirliği yapmamasını “anayasal krizi hızlandırma potansiyeline sahip bir tür meydan okuma eylemi” olarak nitelendiren Kampepe, “Kimse kanunun üstünde değildir” dedi.

‘HALKI TEŞVİK EDEBİLİR’



Kampepe, Zuma’nın eski cumhurbaşkanı olarak toplum üzerinde sahip olduğu etkinin ağırlaştırıcı bir faktör olduğunu vurgulayarak, Zuma’nın mahkemeye meydan okumasının halkı da yargıya karşı gelmeye teşvik edebileceğini belirtti.

Zuma’nın avukatı Muzi Sikhakhane ise davanın siyasi güdümlü olduğunu savunarak, eski Cumhurbaşkanı aleyhindeki yolsuzluk davasının reddedilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika’da Zuma’nın devlet başkanlığı dönemindeki yolsuzluk suçlamaları kapsamında, iş adamlarıyla siyasetçiler arasındaki ilişkiler ve Zuma'nın danışmanları soruşturuluyor. Soruşturmada daha önce bir kez ifade veren Zuma, bu yılın başlarında bir kez daha ifade vermeye çağrıldığında gitmemişti. Zuma'nın ifade vermektense hapse girmeye hazır olduğunu söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi devreye girmişti.

Öte yandan Zuma, yolsuzluk iddialarının ardından gelen yoğun baskılar sonucu 2018’de görevinden istifa etmişti.