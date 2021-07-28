Eski İspanya Kralı Carlos’a yasak aşkından suçlama: Peşime ajanları takıp tehdit etti

İspanya’da hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle bir dönem ağır eleştiri altında olan eski Kral Juan Carlos, bu kez yasak aşkıyla gündemde.

Almanya doğumlu Danimarkalı iş kadını Corinna zu Sayn-Wittgenstein’la safariler düzenlediği sırada tanışan 83 yaşındaki Juan Carlos, bu ilişkiyi 2009 yılına kadar sürdürdü. 57 yaşındaki Wittgenstein’ın iddiasına göre ikili arasındaki ilişki o tarihte sonlandı.

Ancak Carlos ve Wittgenstein arasındaki çekişme iddialara göre o tarihten sonra başladı. İspanya’da magazin dergilerine kapak olan Wittgenstein, ‘Kral’ın 65 milyon euro hediye verdiği gizemli arkadaşı’ olarak tanındı. Carlos o dönem yaptığı açıklamada, Wittgenstein’a yaptığı ödemenin Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın verdiği fondan karşılandığını savundu.

CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ



İngiltere’de Yüksek Mahkeme’ye başvuran Wittgenstein, 2012 yılından bu yana Carlos tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü. Carlos’un kendisinin peşine İspanyol istihbarat ajanlarını taktığını aktaran Wittgenstein, elektronik cihazlarının ele geçirildiğini ve evinin sürekli izlendiğini iddia etti. Wittgenstein, Carlos’un verdiği parayı geri istediğini ve çocuklarının hayatıyla tehdit edildiğini de ekledi.

The Times’ın haberine göre Wittgenstein’ın suçlamalarıyla ilgili dava sürerken, ünlü iş kadının eski Kral ve onun için çalışan kişiler hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Söz konusu karar verilirse, Juan Carlos ve onun için çalışan kişiler Wittgenstein’ın konutuna 150 metreden fazla yaklaşamayacak.

2014 YILINDA BIRAKTI



İspanya'da ekonomik krizin patlak vermesinin ardından, Juan Carlos'un yaptığı harcamalar ve kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları kraliyet ailesinin itibar kaybetmesine yol açmıştı. Juan Carlos 2014 yılında koltuğunu oğlu Felipe'ye bırakmıştı. Bir dönem Abu Dhabi’de sürgün hayatı yaşayan Carlos, daha sonra İspanya’ya geri döndü.