Estetik cerrahlar dünyaca ünlü 16 isimden oluşturdu: İşte ‘mükemmel kadın’

Tıpta estetik cerrahisinin gelişmesiyle birlikte güzellik algısı da değişti. Mükemmel bir vücut ya da ideal bir güzellik ölçüsü konusunda fikir birliği olmasa da, kadınların bunu arayışı bitmiş değil. Uzmanlar da kadınların bu arayışını karşılıksız bırakmıyor. Kadınların kirpik uzunluğundan ayak bileği ölçüsüne kadar pek çok detay işin içine katılarak matematiksel formüller hesaplanıyor.

İngiltere’de estetik cerrahisi alanında hizmet veren Transform Hospital Group uzmanları, kendilerine başvuran hastaların en çok talep ettiği değişiklikleri, dünyaca ünlü isimler üzerinden listeledi. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail ise bu çalışma üzerinden ‘mükemmel kadın’ imajını tek bir karede bir araya getirdi.

Söz konusu kadını oluşturmak için birbirinden ünlü 16 kadının özellikleri birleştirildi. Buna göre mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD’li oyuncu Jennifer Aniston, kalçaları Jennifer Lopez, elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham, ayak bilekleri Emma Watson, ayakları Scarlett Johansson’dan alındı.

İngiliz manken Cara Delevigne elmacık kemikleriyle mükemmel kadına model olurken, Jennifer Lawrence burnu, Beyonce gözleri, Margot Robbie boynu, Cameron Diaz çenesi, Lily James saçları, Angelina Jolie dudakları ve Anne Hathaway kulaklarıyla güzellik idealini tamamladı.

İlginizi Çekebilir Sharon Stone'dan yıllar sonra itiraf: Filmi kurtarmak için başrolle ilişkiye girmemi istediler