Estonya’nın başkentinde yollar kurbağalar için kapatıldı

Avrupa’nın 1.3 milyonluk ülkesi Estonya’nın başkenti Tallinn’de ilginç bir karar alındı. Tallinn’de binlerce kurbağanın geçiş noktası olan otoyollar kapatıldı.

Yetkililer bahar aylarıyla birlikte üremek için içinden yol geçen bölgede bulunan kurbağaların güvenliği için böyle bir karar alındığını duyurdu.

Sadece geçen yıl 2.000 kurbağayı kurtardıklarını açıklayan yetkililer, “Kurbağalar bu otoyoldan önce de buradaydı. Onların kışın yaşadıkları bölge ile üredikleri yer arasından yol geçti. Dolayısıyla onlar için bu geçişi kapattık” dedi.

Tallinn’in Haabersti belediyesi başkan yardımcısı Oleg Sijianov, “Belediye yönetimi otoyolun altından kurbağalar için bir tünel yapmayı da düşünüyor” dedi.