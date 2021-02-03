Etkinlik şirketinden corona uygulaması: Seyircilerden test belgesi istenecek

Almanya’nın haftalık ekonomi gazetesi Wirtschaftswoche’de yer alan haberde Almanya merkezli etkinlik şirketi CTS Eventim, online bilet satın alma sisteminde müşteriler için bir zorunluluk getirdi.

Yasakların gevşemesinin ardından etkinliklerin tekrar başlayabileceğini hatırlatan Eventim’in CEO’su Klaus-Peter Schulenberg, “İnsanlar aşı olduktan sonra ticari işletmeler insanların etkinlik alanına girmesi için aşı olduklarına dair belgeler isteyebilir. Biz de bilet satın almak isteyen müşterilerin aşı karnelerini sisteme yüklemelerine imkan tanıyan bir sistem geliştirdik” dedi.

Schulenberg, “Sistemimizi aşı karnelerini tanımlayarak okuyabilecek bir şekilde güncelledik. Aşılama süreci ne kadar hızlı giderse kültürel etkinlikler de o kadar hızlı başlar” ifadesini kullandı.

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