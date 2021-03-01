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Etna Yanardağı bölgeyi olumsuz etkiledi

İtalya'da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 1 haftada 6 kez faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller çevre kent ve kasabalardaki yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:13, 01/03/2021
HaberlerDünya
Etna Yanardağı bölgeyi olumsuz etkiledi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve 16 Şubat’ta faaliyete geçen Etna Yanardağı’nın püskürttüğü küller, çevre halkının yaşamını zorlaştırdı.

Sokaklara, evlere ve araçların üstünü kaplayan külleri, halk kendi çabalarıyla temizledi. Avrupa’nın en büyük ve İtalya’da yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti. Yanardağının püskürttüğü küller çevredeki kasaba ve şehirde yaşayan halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilerken, bölge sakinleri kendi çabalarıyla yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

Toz ve küller bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yönetilen Etna Gözlemevi’nde çalışan volkanologlar, faaliyetin ne kadar süreceğini bilmenin imkansız olduğunu belirtti.

ETNA YANARDAĞI NEREDE YER ALIYOR?

Etna yanardağı İtalya’da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Catania’ya yakın aktif yanardağdır. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna’nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişime uğruyor.

Şubat ayında tekrar hareketlenen Etna’nın püskürttüğü toz ve duman bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

EN BÜYÜK PATLAMA 1992 YILINDA OLDU

Geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçen ve püskürtmelere başlayan Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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