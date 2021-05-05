Europol’den ‘Ndrangheta’ya büyük darbe: İtalya ve Almanya’da eş zamanlı operasyon

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Europol’un Almanya ve İtalya’da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyona 800’den fazla kişi katıldı.

İtalya’nın en eski mafya oluşumlarından ‘Ndrangheta’ya yönelik operasyonda 31 kişi tutuklandı. Şüphelilerin İtalya, Hollanda, Almanya ve İspanya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve aralarında şifreli iletişim araçları kullandıkları açıklandı.

‘Ndrangheta üyelerinin İtalya’da para aklamak için turizm ve konaklama şirketlerini paravan olarak kullandıkları belirtildi. Europol’den yapılan açıklamada, “Operasyon sonucunda yüz binlerce euro para, çok sayıda silah, uyuşturucu madde, iki lüks otomobil ve mücevherler ele geçirildi” denildi.