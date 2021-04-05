Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza, sadakat yemini etti

Ürdün'de geçtiğimiz cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine alınırken, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık devam ederken, Kraliyet Mahkemesi Prens Hamza’nın Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektup yazdığını bildirdi. Prens Hamza mektubunda, “Kendimi majesteleri kralın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı’nın anayasasına bağlı kalacağım ve majesteleri kral ve veliaht prensine her zaman yardım ve destek olacağım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

“KRALIN ARKASINDA DURMALIYIZ”

Mektupta Prens Hamza'nın, “Memleketin çıkarları her düşüncenin üzerinde kalmalı. Hepimiz Ürdün’ü ve ulusal çıkarlarını koruma çabalarında kralın arkasında durmalıyız” dediği ifade edildi. Mahkeme ayrıca, Prens Hamza'nın mektubu Kral Abdullah’ın amcası Prens El Hassan bin Talal ile görüştükten sonra kaleme aldığını açıkladı.

Kral Abdullah ve Hamza, ölümünden 20 yıldan fazla bir süre sonra sevilen bir figür olarak kalan merhum Kral Hüseyin’in oğulları olarak biliniyor. Kral Abdullah, 1999’da tahta çıktığında Hamza’yı veliaht prens olarak seçti fakat beş yıl sonra unvanını geri aldı.

PRENS HAMZA YENİ SES KAYDI YAYINLAMIŞTI

Prens Hamza, erkan saatlerde yeni bir ses kaydı yayınlamış, özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir karara itaat etmeyeceğini açıklamıştı. Eski Veliaht Prens Hamza, “Tabii ki ‘dışarı çıkamazsın', ‘tweet atamazsın', ‘insanlarla iletişim kuramazsın' dediklerinde itaat etmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, aralarında ABD ve Arap ülkelerinin de bulunduğu birçok ülke Kral Abdullah’a destek verdiklerini bildirmişti.

Ürdün'de cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine alınmış, eski bir bakan da dahil 20 kişi de güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Ürdün medyası ülkede bir darbe girişimi olabileceğini iddia etmiş ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed El-Huneyti, Kral 2. Abdullah’ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in güvenlik nedeniyle faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söylemişti.

Ev hapis kararının ardından avukatı aracılığıyla BBC’ye bir görüntülü mesaj ulaştıran eski veliaht Prens Hamza, herhangi bir suç işlemediğini ve herhangi bir komplonun parçası olmadığını söyleyerek, ülkedeki bazı liderleri yolsuzlukla suçlamıştı.

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