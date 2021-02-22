Facebook Myanmar devlet televizyonunun hesabını kapattı

1 Şubat’ta yaşanan askeri darbe sonrasında gerilimin üst seviyede olduğu Myanmar’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Ülkenin devlet televizyonu MRTV ve MRTV Live’ın Facebook hesapları şikayet üzerine kapatıldı. Darbe karşıtı göstericilere karşı uyarıda bulunan ve harekete geçilmesi çağrısını yapan MRTV ve MRTV Live’ın hesapları gelen şikayetler üzerine kaldırıldı.

Facebook’un Kamu Politikası Direktörü Rafael Frankel, “Topluluk Standartları’na karşı tekrarlanan aykırı işlemler dolayısıyla bu iki sayfayı Facebook’tan kaldırdık” dedi.