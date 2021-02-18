Facebook paylaşımları engelledi, ülke karıştı

Avustralya’da hazırlanan yeni yasa tasarısına göre Google ve Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacaklar.

Haberlere ek olarak resmi sağlık kurumlarının sayfalarının, acil durum güvenlik uyarılarının ve sosyal yardımlaşma ağlarının Facebook’tan kaldırılmasının ardından haber kurumları, siyasetçiler ve insan hakları savunucuları derhal Facebook’un bu hamlesini kınadılar.

“AVUSTRALYA’YI ARKADAŞLIKTAN ÇIKARDI”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Facebook’un sağlık ve acil durum hizmetlerine yönelik ana bilgi hizmetlerini erişime kapatarak bugün Avustralya’yı ‘arkadaşlıktan çıkarma’ hamlesi küstahçadır ve hayal kırıklığına yol açmıştır” dedi.

Morrison açıklamasını devamında, “Bu eylemler, kendilerini devletlerden daha büyük zanneden ve kuralların kendilerine uygulanmaması gerektiğini düşünen Büyük Teknoloji şirketlerinin davranışlarından ötürü giderek daha fazla ülkenin duymakta olduğu endişeyi doğrulamıştır” dedi.

Facebook’un bu büyük hamlesi, Google ile Avustralya’daki teknoloji yasası konusunda geldikleri yol ayrımından sonra meydana geldi. İki teknoloji şirketi yıllar boyunca bu yasaya karşı birlikte direnmiş ve Avustralya’daki hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunmuşlardı. Fakat Google’ın son günlerde birçok haber şirketiyle ön anlaşmalar imzalaması bu ayrımı belirginleştirdi.

GOOGLE ANLAŞMA YAPMIŞTI

Avustralyalı Seven West Media Ltd, teknoloji şirketi Google ile lisans anlaşması yapan ülkedeki ilk medya şirketi olmuştu.

Facebook yayımladığı açıklamada, parlamentonun birkaç gün içinde geçirmesi beklenen yasa tasarısının, kendisi ve yayıncılar arasındaki ilişkiyi “büsbütün yanlış yorumladığını” ve şirketin bu yasaya uymak ya da haber içeriği akışını engellemek arasında katı bir tercihte bulunma durumunda kaldığını” belirtti.