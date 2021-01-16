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Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar

ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan Kongre baskınında taraftarlarını kışkırttığı gerekçesiyle bazı sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram resmi hesapları yeniden kullanıma açıldı.

Güncellenme: 20:55, 16/01/2021
Haberler Dünya
Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 7 Ocak tarihinde, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu belirterek ‘barışçıl yönetim değişimi’ gerçekleşene kadar askıda kalacağını açıklamıştı.

Cuma gününden itibaren Trump’ın söz konusu hesapları açılırken, bu platformlarda henüz herhangi bir paylaşım yapılmadığı görüldü. Facebook ve bünyesinde barındırdığı Instagram platformlarından da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TWITTER VE YOUTUBE’DA HÂLÂ ENGELLİ

Trump’ın Twitter ve Youtube engelleriyse hâlâ devam ediyor. Euronews’te yer alan habere göre, söz konusu hesaplarda en son 5 Ocak tarihinde paylaşım yapılmıştı. Bir başka sosyal medya platformu Snapchat ise Trump’ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:20:53,