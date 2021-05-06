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Faruk Fatih Özer’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özer Tiran’da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer'in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi.

Güncellenme: 20:22, 06/05/2021
HaberlerDünya
Faruk Fatih Özer’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 22 Nisan’da başlatılan soruşturmada bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78’i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklanmış, 35’i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ederken Özer’in son fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, Özer, Tiran'da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer’in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi. Kırmızı montlu kişinin, Arnavutluk polisi tarafından şüpheliler arasında arandığı öğrenildi.

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Arnavutluk para
Yayınlanma Tarihi:20:12,