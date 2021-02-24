Fas, Almanya ve Hollanda’ya uçuşları durdurdu

Fas, mutasyonlu corona virüsü vakalarındaki artışın ardından önlemlerini arttırıyor.

Fas, 9 ülkeden uçuşları karşılıklı olarak 15 günlüğüne durdurmasının ardından Hollanda ve Almanya ile de uçuşlar karşılıklı olarak askıya aldı.

Dün açıklanan karara göre, uçuşlar 21 Mart’a kadar askıya durdurulurken, salgının seyrine göre 2 hafta süreyle uçuşlara yönelik kararlar gözden geçirilecek. Öte yandan corona virüsü ile mücadele kapsamında Fas'ta 2 milyon 635 bin 895 kişiye corona virüsü aşısının ilk dozu, 31 bin 232 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Fas’ta yeni Covid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 574‘a yükselirken vaka sayısı da 481 bin 709 oldu.