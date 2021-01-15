FBI Kongre şüphelilerini 100 bin fotoğraf ve video içinden buluyor

Devlet dairelerine izinsiz giriş, posta hırsızlığı, cinayete sebebiyet vermek, federal görevlilere saldırı ve potansiyel ulusal savunma bilgilerinin çalınması gibi çok sayıda suçlama ile karşı karşıya gelecek olan eylemcilerin 20 yıla kadar varan hapis cezaları alabilecekleri belirtiliyor.

50 BİN DOLAR ÖDÜL

FBI, baskın ile ilgili daha fazla bilgi elde etmek için bütün imkanları kullanmaya devam ediyor. Kongre binası çevresinde bulunan boru bombaları hakkında daha fazla bilgi elde etmek isteyen FBI bunların kimler tarafindan yapılıp buralara yerleştirildiğini öğrenmek için bilgi verenlere 50 bin dolar ödül verileceği açıkladı.