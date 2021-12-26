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Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Okyanusya’da yer alan ada ülkesi Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Fiji’nin Lomaiviti eyaletinde yer alan Levuka kentinin 140 kilometre doğusunda yaklaşık 627 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar depremde can ve mal kaybı bildirilmedi. (İHA)

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