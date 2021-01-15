Filipinler Devlet Başkanı’ndan yeni bir gaf

Geçmişte yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ve gündem olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hayrete düşüren açıklamalarına devam ediyor.

Sık sık gafları ve kadınlara yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Duterte, kadın karşıtı açıklamalarına yenisini ekledi. Görevini gelecek yıl, Davao Belediye Başkanlığı yapan yürüten kızına bırakacağı iddialarına karşı çıkan Duterte, kadın ve erkekler arasındaki duygusal farklıları gerekçe göstererek “Başkanlık kadınlar için bir meslek değil” dedi.

“BİR SÜRE SONRA APTALA DÖNÜYOR İNSAN”

Kızının, kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini söyleyen Duterte, “Kadın ile erkekler arasında duygusal farklılıklar var. Devlet başkanlığı kadınlara göre bir iş değil. Bir süre sonra aptala dönüyor insan” ifadelerini kullandı.

Filipinler'in bugüne kadar 1986-1992 yıllarında Corazon Aquino ve 2001-2010 döneminde Gloria Macapagal Arroyo olmak üzere iki kadın devlet başkanı olmuştu.