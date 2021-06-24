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Filipinler yasta… Eski Devlet Başkanı Aquino hayatını kaybetti

Eski Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, 61 yaşında hayatını kaybetti. Aquino'nun, diyabete bağlı olarak gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:44, 24/06/2021
HaberlerDünya
Filipinler yasta… Eski Devlet Başkanı Aquino hayatını kaybetti

Filipinler’de 2010-2016 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev yapan Benigno Aquino’nun ölümü ülkeyi sarstı. Ülkenin demokrasi ikonlarından Aquino, bir süredir başkent Manila’da bir hastanede tedavi görüyordu.

Aquino’nun hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayınlayan ailesi, ölüm sebebinin diyabete bağlı olarak gelişen böbrek yetmezliğinden kaynaklandığını duyurdu. Açıklamada Aquino’nun uykusunda huzur içinde son nefesini verdiği belirtildi.

Benigno Aquino.

Başkanlık Sarayı’ndan Aquino için taziye mesajı yayınlanırken, Başkan Yardımcısı Leni Robredo, “En popüler seçenek olmadığında bile her zaman doğru olanı yapmaya çalışırdı. Sessizce ve yorulmadan herkesin iyiliği için çalıştı. Onu çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:10:38,