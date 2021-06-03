Filipinler’i Choi-wan fırtınası vurdu

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de Salı günü karaya çıkan tropikal Choi-wan Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açan fırtınada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümlerin boğulma ve toprak kaymaları sonucu yaşandığı kaydedildi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 45 binden en fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Meteoroloji kurumu ise bugün yerel saatle 17.00’de yaptığı açıklamada, fırtınanın kuzeybatıya doğru yöneldiğini aktardı.