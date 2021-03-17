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Filistin, COVAX kapsamında ilk Covid-19 aşı teslimatını aldı

Filistin, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ilk aşı teslimatını aldı.

Güncellenme: 21:52, 17/03/2021
HaberlerDünya
Filistin, COVAX kapsamında ilk Covid-19 aşı teslimatını aldı

Corona virüsü salgınına karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal al-Shakhra yaptığı açıklamada, Filistin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları tarafından yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) ilk aşı teslimatını aldığını belirtti.

Sözcü al-Shakhra, ilk teslimatta 38 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı ve 24 bin AstraZeneca aşısı olmak üzere yaklaşık 62 bin doz aşı bulunduğunu aktardı.

Al-Shakhra, Sağlık Bakanlığının DSÖ’nün AstraZeneca aşısının güvenli kullanımına ilişkin nihai bilimsel kararını verene kadar aşının kullanımını askıya aldığını kaydetti.

Bakanlığın 21 Mart’ta ulusal bir aşılama kampanyası başlatacağını belirten al-Shakhra, önceliğin sağlık görevlileri ve sağlık personeli, kanser ve böbrek hastaları ile 75 yaşın üzerindeki vatandaşlara verileceğini açıkladı.

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Filistin'de toplam vaka sayısı 215 bin 984'e, toplam can kaybı ise 2 bin 343'e ulaştı.

 

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