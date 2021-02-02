Filistin’de coronaya karşı aşılamalar başladı

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmus Aya’daki Hogochshavir Hastanesi'nde vatandaşlara Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozları yapıldı. Aşılananlar arasında Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Keela da bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 2 bin doz Moderna aşısının Filistin’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara uygulanacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, üreticilerin tedarik anlaşmalarını onaylanmasına bağlı olarak, Filistin'e Şubat sonuna kadar DSÖ'nün acil kullanım onayı verdiği AstraZeneca aşısından 240 bin ile 400 bin doz arasında teslimat yapılacağını ifade etmişti.

Filistin'de toplam vaka sayısı 159 bin 956'ya, toplam can kaybı ise bin 849'a ulaştı. (İHA)

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