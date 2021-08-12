Filler kaçtı, 150 binden fazla kişi tahliye edildi

After an 800-mile trek across China's Yunnan province, a herd of 14 elephants finally returned to their protective habitat. The elephants became a global story as people around the world watched updates of the journey via drone footage shared by officials tracking their progress. pic.twitter.com/ohTvWa80Lw — NowThis (@nowthisnews) August 11, 2021

Çin’in Yunnan eyaletindeki koruma alanlarından 1.5 yıl önce kaçan 14 vahşi Asya fili, 150 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Reuters’ın haberine göre, yetkililer, bir buçuk yıldır 14 fili takip ediyor. Sürünün geri döndüğü ve doğal alanlarına 200 km yaklaştığı belirtilirken, çevre köyler de fillerin herhangi bir zarara yol açmaması için boşaltıldı.

Sürüyü takip eden yetkililerden Vang Yong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,’ Filler 17 aydır koruma alanlarından uzakta. Şimdi ise geri dönüş süreçlerini takip ediyoruz. Yaşam alanlarına zarar vermemesi için 150 binden fazla kişiyi geçici olarak tahliye ettik. Göç yolu boyunca fillere 180 bin ton yiyecek sağladık. 25 binden fazla polis İHA’lar sayesinde bu göç sürecini takip edebiliyor’ dedi.