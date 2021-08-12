Filler kaçtı, 150 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'de 14 vahşi Asya filinin yaşam alanlarından kaçtıktan bir buçuk yıl sonra geri döndüğü belirtildi. Yetkililer, fillerin ilerleyişi sırasında zarar vermemeleri için 150 bin kişiyi tahliye etti.
Reuters’ın haberine göre, yetkililer, bir buçuk yıldır 14 fili takip ediyor. Sürünün geri döndüğü ve doğal alanlarına 200 km yaklaştığı belirtilirken, çevre köyler de fillerin herhangi bir zarara yol açmaması için boşaltıldı.
Sürüyü takip eden yetkililerden Vang Yong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,’ Filler 17 aydır koruma alanlarından uzakta. Şimdi ise geri dönüş süreçlerini takip ediyoruz. Yaşam alanlarına zarar vermemesi için 150 binden fazla kişiyi geçici olarak tahliye ettik. Göç yolu boyunca fillere 180 bin ton yiyecek sağladık. 25 binden fazla polis İHA’lar sayesinde bu göç sürecini takip edebiliyor’ dedi.