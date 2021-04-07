Filmleri aratmayan olay: Damadın annesi düğünde gelinin elindeki doğum lekesini görünce…

Geçen hafta Çin’in Jiangsu bölgesindeki Suzhou kentinde gerçekleşen bir düğün bir aile dramını ve yıllarca saklanan sırları bir anda ortaya çıkardı…

Çin’de gerçekleşen ve kısa bir süre içerisinde dünya basınının da büyük ilgisini çeken olay ismi açıklanmayan bir çiftin en mutlu günü yani düğünlerinde yaşandı.

Damadın annesi, törenden kısa bir süre önce “evet” demeye hazırlanan gelinin elindeki bir izi fark etti. Gelinin elinde bir doğum lekesi bulunduğunu fark eden kadın bir anda şaşkına döndü. Soluğu gelinin anne ve babasının yanında alan kadın, “Siz kızınızı 20 yıl önce evlat edindiniz mi” diye sordu. Bu soru üzerine şaşıran gelinin anne ve babası ne cevap vereceklerini bilemedi. Zira bu sırrı yıllarca saklamışlardı. Evet yanıtını verince kadın gözyaşlarına boğuldu ve geline sarılmaya koştu.

Kızını 20 yıl önce yol kenarında bırakan ve daha sonra pişman olarak yıllarca arayan kadın, yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşları içinde kaldı. Gelin de durumu öğrenince şaştı kaldı. Birbirlerine sarılan anne-kız hem yılların acısını hem de düğünün mutluluğunu yaşadı.

Çiftin düğünü bu yaşanan “aksaklığa” rağmen devam etti. Zira kızını yol kenarında bıraktıktan sonra genç kadın bir erkek çocuğu evlat edinmişti. Gelin ve damadın hiçbir akrabalık bağı olmadığı belirtildi.