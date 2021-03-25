Finlandiya’da vakalar artınca sert önlemler geldi

Ülkenin genç başbakanı Sanna Marin, başkent Helsinki ile Turku kentinde yaşayanlara, “acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı” getirdi. Bununla ilgili yasa da yarın meclise sunulacak.

EN AZ CORONA ORADAYDI

Yeni kısıtlamalar Mayıs ortasına kadar uzatıldı ve kamuya açık alanlarla, toplu taşımada maske şartı da yenilendi. 5.5 milyonluk Kuzey Avrupa ülkesinde, salgının başından bu yana toplamda 73 bin corona virüsü vakası görüldü ve 811 kişi corona virüsüne bağlı sebeplerle can verdi.

Son iki haftada ise her 100 bin kişide 172 yeni vakaya rastlanıldığı, bu nedenle kısıtlamaların artırıldığı belirtiliyor.

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