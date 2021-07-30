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First Lady Jill Biden ayağından operasyon geçirdi

ABD'de Hawaii ziyareti sırasında ayağına bir cisim batan First Lady Jill Biden, başarılı bir operasyon geçirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:41, 30/07/2021
HaberlerDünya
First Lady Jill Biden ayağından operasyon geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden’ı eşi First Lady Jill Biden, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdikleri Hawaii ziyaretinde bir sağlık sorunu yaşadı.

Ziyaret sırasında kumsalda yürürken ayağına bir cisim batan First Lady Biden’a uygulanan kontrollerde küçük çaplı bir operasyon geçirmesine karar verildi. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde başarılı bir operasyon geçiren Jill Biden’ın sol ayağındaki cismin çıkarıldığı açıklandı.

Joe Biden hastane çıkışında böyle görüntülendi.

First Lady Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRosa operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Uzmanların yaptığı incelemenin ardından yaraya nasıl bir cismin yol açtığı tespit edilemedi. Yara enfeksiyondan temizlendi ve hızlıca iyileşmesi bekleniyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da operasyon sürecinde eşiyle birlikte hastane olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Yayınlanma Tarihi:10:37,