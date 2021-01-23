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First Lady Jill Biden’dan Ulusal Muhafızlar’a kurabiyeli özür

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni için geldikleri Washington'da otoparklarda uyumak zorunda kalan ve 200 askerin corona virüsüne yakalandığı Ulusal Muhafızlar'a First Lady Jill Biden'dan özür ziyareti geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:35, 23/01/2021
Haberler Dünya
First Lady Jill Biden’dan Ulusal Muhafızlar’a kurabiyeli özür

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington D.C.’ye 25 binden fazla Ulusal Muhafız gönderilmişti. Tören bitimiyle otoparkta yerlerde iç içe uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar’ın görüntüleri büyük tepki çekti.

En az 200 askerin bu şartlarda corona virüsüne yakalandığı da ortaya çıkarken, çiçeği burnunda First Lady Jill Biden duruma kayıtsız kalamadı.

Ulusal Muhafızlar’ın Büro şefini arayan Biden, yaşananlardan ötürü özür diledi.

Bununla da kalmayan First Lady Biden, askerleri bizzat ziyaret etti. Elinde çikolatalı kurabiye sepetleri ile muhafızların yanına giden Jill Biden, “Ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:10:30,