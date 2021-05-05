Floyd’un katili Chauvin’in avukatları harekete geçti: Yeniden yargılama istiyorlar

Geçtiğimiz ay yargılandığı davada George Floyd’u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin’in avukatları, Minneapolis mahkemesine jürinin görevini kötüye kullanması da dahil olmak üzere birçok gerekçeyle yeni bir yargılama talep eden bir dilekçe verdi.

Chauvin’in avukatları, “Sanığı adil yargılamadan mahrum bırakan takdir yetkisinin kötüye kullanılması, savcılık ve jürinin görevi kötüye kullanması, yargılamadaki hukuk hataları ve aykırılıklar ” nedeniyle yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.

IRK TEMELLİ BASKI HİSSETTİLER



Chauvin’in avukatı, “Jüri görevini kötüye kullandı, tehdit edildi veya korkutuldu, yargılamalar sırasında ırk temelli bir baskı hissettiler. Chauvin’in yasal süreç ve adil yargılanma konusundaki anayasal hakları ihlal edildi' dedi.

Minneapolis mahkemesinin başvuru hakkındaki kararı önümüzdeki süreçte açıklanacak.