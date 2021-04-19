Floyd’un katilinin davası başladığından bu yana kan durmuyor: Her gün üç kurban

ABD’de geçtiğimiz yıl mayıs ayında polis şiddetine kurban giden George Floyd, dünya genelinde ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin başlamasını sağladı.

Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao isimli polislerin sert müdahalesiyle karşılaşan Floyd, Chauvin’in diziyle boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak 25 Mayıs 2020’de hayatını kaybetti.

Polis kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla uluslararası kamuoyu ayağa kalkarken, Floyd’un ölümünün yıldönümüne sayılı günler kala polis şiddeti hız kesmiş değil. Floyd’u öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Chauvin’in davası başladığından bu yana olaylar patlama yapmış durumda.

ÇOĞUNLUĞU ERKEK VE SİYAHİ



Business Insider’ın haberine göre Chauvin’in davasının başladığı 29 Mart’tan bu yana en az 64 kişi polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetti. Bu kişilerden yarıdan fazlasının siyahi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aradan geçen 21 günlük sürede, ortalama her üç günde bir kişinin polisin ellerinde can verdiği gözler önüne serildi. Ölenlerin 42’sinin silahlı olduğu, 12’sinin ise akıl sağlığının yerinde olmadığıyla suçlandığı belirtildi. Büyük çoğunluğu erkek, siyahi veya latin kökenli olan kurbanların 30 yaş altındaki gençlerden oluşması dikkat çekti.

‘DAHA KAÇ KİŞİNİN YASINI TUTACAĞIZ?’

Davanın başladığı 29 Mart’ta, Chicago’da 13 yaşındaki Adam Toledo kovalama sonucunda vurularak öldürüldü. Bir sonraki gün Jacksonville’de 32 yaşındaki Michael Hughes, elektroşok tabancasını almaya çalıştığı iddiasıyla kurşunların hedefi oldu. 31 Mart’ta akıl sağlığı yerinde olmayan 40 yaşındaki bir adam, Claremont’to karşılıklı çatışma sonucu can verdi.

11 Nisan’da Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki Daunte Wright, kaçmaya çalıştığı öne sürülerek öldürüldü. Ülkenin her yanından benzer olaylara ilişkin haberler geldiğini söyleyen Minneapolis merkezli aktivist grup Black Visions’ın direktörü Miski Noor, “Yasaların değişmesi için daha kaç kişinin yasını tutmamız gerekiyor” dedi.

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