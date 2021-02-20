Ford elektrikli otomobil için Köln’ü seçti… Türk işçiler bayram etti

Bazı ülkelerde akaryakıt motorlu araç satışının yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, karbondioksit emisyon hedeflerine ulaşmaya çalışan ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Avrupa’da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Şirket elektrikli araç üretimi için kuracağı Ar-Ge merkezinin Almanya’nın Köln kentinde olacağını duyurması sonrası, karar binlerce Türk gurbetçinin yaşadığı kentte sevinçle karşılandı. Köln’deki fabrikada çalışan Türk gurbetçiler karardan memnun olduklarını söyledi. Şirketin söz konusu tercihi Köln’deki fabrikadan yana yapması, kentteki 3 bin Türk işçinin bulunduğu fabrikada bayram havası yarattı.

‘UMARIZ DEVAMI GELİR’



Köln’deki Ford fabrikasında teknisyen olarak görev yapan Ertuğrul Demirel, “Uzun zamandır şirketin fabrikasında çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln’de verilmiş olması hepimizi sevindirdi. İnşallah bu yatırımların devamı gelir diye düşünüyoruz. Hep böyle bir umudumuz vardı. Bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak. Şirket yönetimine de teşekkür ediyoruz” dedi.

‘3 BİN İŞÇİ GELECEĞİNİ GARANTİLEDİ’

Aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de, “40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti. Elektrikli arabanın Köln’e gelmesi sevindirici. Ford Köln, binlerce ailenin ekmek kapısıdır. Bu işletme için doğru bir karar verildiği açıkça ortadadır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek gerekir. 3 bin işçi geleceğini garantilemiş oldu” ifadelerini kullandı.

12 BİN TÜRK ÇALIŞIYORDU

Ford fabrikası çalışanı Metin Şirin, “1960’tan beri Türk aile ve işçileri bu şirketten geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu. O gün bugündür, on binlerce vatandaşımız ekmek parasını buradan kazandı” diye konuştu.

İLK ELEKTRİKLİ ARAÇ 2023’TE

Ford, Avrupa’da üreteceği tamamen elektrikli ilk binek otomobilin 2023 yılından itibaren bu fabrikada imal edileceğini ve fabrikada ikinci bir modelin üretilmesini de değerlendirdiğini belirtti. (DHA)