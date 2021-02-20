FRA’dan çarpıcı rapor: Avrupa’da yılda 22 milyon kişiye fiziksel saldırı

Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) Avrupa’nın huzur röntgenini çekti. 35 bin kişi ile 4 ülkede yapılan araştırma, Avrupa’da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırı kurbanı olduğunu ortaya koydu.

FRA tarafından yapılan söz konusu araştırma, Avrupa’da 4 kişi içinde birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8’inin kamuya açık bazı yerlerde güvenlik nedeniyle özellikle tek başına olmaktan çekindiği ifade edildi.

Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83’ünün güvenlik nedeniyle bazı sokak ve mahallelere tek başına gitmekten özellikle kaçındığı belirtidi. Tacize uğrayan kadınların yüzde 18’i, saldırıların cinsel içerikli olduğunu ifade etti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Avrupa'da AVM'ler boşalıyor