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Frankfurt Başkonsolosluğu corona virüsü yüzünden kapatıldı

Randevu sistemi işlemediği için vatandaşın yığıldığı Frankfurt Başkonsolosluğu, bir memurun corona kaynaklı ölümünün ardından kapatıldı. 400 bin kişiye hizmet veren konsoloslukta herkes testten geçirildi ve ne zaman açılacağı da belli değil.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 13:47, 16/03/2021
HaberlerDünya
Frankfurt Başkonsolosluğu corona virüsü yüzünden kapatıldı

Almanya’da yaşayanlar salgın dolayısıyla yeni pasaport alamayıp, noter ve diğer konsolosluk işlemlerini yaptıramazken, bir memurun corona virüsünden yaşamını yitirmesi panik yarattı.

Randevu sistemi yüzünden vatandaşın yığıldığı Frankfurt Başkonsolosluğu'nda önceki gün Nüfus bölümünden Tufan Öztin’in (58) corona virüsüne bağlı sebeplerle hayatını kaybetmesinin ardından bugün bütün başkonsolosluk binası karantinaya alındı.

Öztin’in corona virüsüne bağlı olarak kalp krizinden öldüğü belirtildi.

BÜTÜN PERSONEL TESTTEN GEÇTİ

Yaşananların ardından bütün personele PCR testi yapıldı. Birkaç kişide daha corona tespit edildi.

Pazartesi gelen bütün vatandaşlar geri gönderildi. Başkonsolosluk bugün ve yarın da kapalı. Ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.
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