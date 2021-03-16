Frankfurt Başkonsolosluğu corona virüsü yüzünden kapatıldı

Almanya’da yaşayanlar salgın dolayısıyla yeni pasaport alamayıp, noter ve diğer konsolosluk işlemlerini yaptıramazken, bir memurun corona virüsünden yaşamını yitirmesi panik yarattı.

Randevu sistemi yüzünden vatandaşın yığıldığı Frankfurt Başkonsolosluğu'nda önceki gün Nüfus bölümünden Tufan Öztin’in (58) corona virüsüne bağlı sebeplerle hayatını kaybetmesinin ardından bugün bütün başkonsolosluk binası karantinaya alındı.

Öztin’in corona virüsüne bağlı olarak kalp krizinden öldüğü belirtildi.

BÜTÜN PERSONEL TESTTEN GEÇTİ

Yaşananların ardından bütün personele PCR testi yapıldı. Birkaç kişide daha corona tespit edildi.

Pazartesi gelen bütün vatandaşlar geri gönderildi. Başkonsolosluk bugün ve yarın da kapalı. Ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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