Frankfurt Başkonsolosluğu’nda corona paniği: Bir memur öldü bina kapandı

Corona virüsü salgını sebebiyle son dönemde uzun kuyrukların oluşturduğu Almanya’daki Frankfurt Başkonsolosluğu’nda kalabalık sebebiyle başkonsoloslukta çalışan bir memur yaşamını yitirdi.

Önceki gün Tufan Öztin isimli memur evinde yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki Öztin’in yapılan testleri sonucunda corona virüsü tespit edildi.

Bunu üzerine bu sabah başkonsolosluk genelinde testler başladı. Öztin‘in çalıştığı bölümde 3 kişide daha yapılan corona virüsü testinde pozitif sonuç çıktı. Diğer servis çalışanlarında da da vakalar olduğu sanılıyor.

“500 KİŞİ ÜZERİMİZE YIĞILIYOR”

Bu olay başkonsolosluk çalışanlarını ve memurları şok etti. sözcü.com.tr’nin gündeme getirdiği yoğun kuyrukları doğrulayan ve günde 900 kişinin geldiğini belirten Frankfurt Başkonsolosluğu çalışanları, “Hayatımız tehlikede. Her yer tıklım tıklım. Kapıyı açıyoruz, 500 kişi üzerimize yığılıyor” diye konuştu.

Şu anda baskonsolosluk çalışanlarına test yapıldığı ve işlemlerin durduğu öğrenildi.

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