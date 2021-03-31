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Frankfurt halkı Betül’ü arıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği tarafından yaptırılan çelik köprüye bir Türk genci, "Benimle evlenir misin Betül" diye yazı astı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:31, 31/03/2021
HaberlerDünya
Frankfurt halkı Betül’ü arıyor

Aşıkların, sevgililerin, evlenen çiftlerin kilit astığı ve üzerinden her gün binlerce yayanın geçtiği, Main Nehri üzerindeki köprüdeki bu pankartın fotosu pazar günü çekildi.

Frankfurt’ta yaşayanlar bu pankartın sahibini ve Betül’ün kim olduğunu bulmak için heyecanla bekliyor. Betül’e kimin evlenme teklif ettiği, Betül’ün ise kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Köprü üzerine her gün asılan kilitler, bütün köprüyü boydan boya kaplıyor. Her milletten insanın isimlerine rastlamak mümkün. Aşkını kilitleyen çok sayıda Türkün ismi de kilitlerin üzerinde yer alıyor.