Frankfurt Havalimanı işçilerinden davullu zurnalı eylem

Taşeron firmayı kabul etmedikleri için çıkış verilen yer hizmetlerinde çalışan 230 işçi, bu hafta da davullu zurnalı eylemler yaptı. Frankfurt ve Wiesbaden’de eylemlerini sürdüren işçiler, Eyalet Parlamentosu’na giderek, komisyona 1000 imzalı dilekçe sundu.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili İsmail Tipi, işçilerin dilekçelerini aldı ve onlara yardım sözü verdi. İşçiler ise, işverenleri olan WISAG’ın, ekonomik gücünü kullanarak kendileriyle oynamasına izin verilmemesini talep etti. Tek isteklerinin işleri veya haklarının tam olarak verilmesi olduğunu vurguladılar.