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Frankfurt Havalimanı işçilerinden davullu zurnalı eylem

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt'ta, "ya çıkış ya da taşeron firma" denilen 230 işçinin mücadelesi sürüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:27, 19/03/2021
HaberlerDünya
Frankfurt Havalimanı işçilerinden davullu zurnalı eylem

Taşeron firmayı kabul etmedikleri için çıkış verilen yer hizmetlerinde çalışan 230 işçi, bu hafta da davullu zurnalı eylemler yaptı. Frankfurt ve Wiesbaden’de eylemlerini sürdüren işçiler, Eyalet Parlamentosu’na giderek, komisyona 1000 imzalı dilekçe sundu.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili İsmail Tipi, işçilerin dilekçelerini aldı ve onlara yardım sözü verdi. İşçiler ise, işverenleri olan WISAG’ın, ekonomik gücünü kullanarak kendileriyle oynamasına izin verilmemesini talep etti. Tek isteklerinin işleri veya haklarının tam olarak verilmesi olduğunu vurguladılar.

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