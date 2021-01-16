Frankfurt Havalimanı’nda alarm verildi: Terminal boşaltıldı

Almanya’daki Fankfurt Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.

Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun ‘devam eden bir polis operasyonu nedeniyle’ kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir” ifadelerine yer verildi.

Frankfurt Havalimanı polisi de vatandaşlardan devam etmekte olan polis operasyonunun videolarını paylaşmamalarını istedi.