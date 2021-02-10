Frankfurt’u yasa boğan ölüm

İş insanı Emin Cezairli ile evli olan ve başarılı iki kız evlat yetiştiren Ezhar Cezairli'nin vefatı yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

HATAY’DA DEFNEDİLECEK

Frankfurt Belediye Meclisi'nde de görevler alan, Almanya’da İslam Konferansı’nda laik Müslümanları temsil eden, Türk- Alman Kulübü Başkanlığı yapan ve sosyal faaliyetlerde son derece etkin bir kişilik olan Ezhar Cezairli'nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verilecek.

Frankfurt'un ve bölgenin sembol isimlerinden Cezairli, uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu.