Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19’a yönelik yeni kısıtlamalar kapsamında Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:29, 29/01/2021
Haberler Dünya
Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'a ile mücadeleye yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Yeni kısıtlamalara kapsamında Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlarını kapattı. Castex, “Zorunlu nedenler dışında Fransa’dan AB dışındaki bir ülkeye giriş ve çıkış yasaklanacak. Bu uygulama, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ülkeye giriş için negatif PCR zorunluluğu devam edecek ” ifadelerini kullandı.

Alışveriş merkezleri ve dükkanlara getirilen kısıtlamalara da değinen Castex, “20 bin metrekareden büyük alana sahip gıda dışı dükkanlar kapatılacaktır. Pazartesiden itibaren süpermarketlerde de önlemler güçlendirilecek” dedi.

Ülke genelinde saat 18.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bildiren Castex, sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için daha fazla polisin ve jandarmanın görevlendirileceğini açıkladı.

Castex, olası bir karantina uygulanması hakkında ise, “Karantinanın Fransızları kötü etkilediğini biliyoruz. Bundan kaçınmak için kendimize bir şans verebileceğimize inanıyoruz” dedi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirAvrupa'da üretilen corona aşısına ihracat sınırlaması getirildiAvrupa'da üretilen corona aşısına ihracat sınırlaması getirildi

İlginizi ÇekebilirMutasyonlu corona virüsüne yakalananların sayısı arttı! Bakan Koca'dan kritik uyarıMutasyonlu corona virüsüne yakalananların sayısı arttı! Bakan Koca'dan kritik uyarıİlginizi ÇekebilirMonoklonal antikor tedavisi corona salgınına karşı kullanılacakMonoklonal antikor tedavisi corona salgınına karşı kullanılacak
Almanya Avrupa Avrupa Birliği Bilim Corona Fransa İngiltere Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye uygulama