Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile gerilim son haftalarda azaldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB zirvesi devam ederken, görüşmelerin ikinci gününde Türkiye’yle ilgili açıklamalar ardı ardına geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ardından bu kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yle ilgili konuştu. Macron, AB zirvesinde yasa dışı göçle daha etkili mücadele gerektiğinin ele alındığını, Türkiye konusunda da görüştüklerini söyledi.

‘TEMKİNLİ OLARAK ÇALIŞACAĞIZ’



Macron, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile gerilimin son birkaç haftada yatıştığını ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini açıkladı. Fransa lideri, “Son haftalarda gerilim azaldı. Yaz boyunca temkinli olmaya devam edeceğiz, ama aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” dedi.