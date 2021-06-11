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Fransa duyurdu: Gazetecileri öldüren teröristler öldürüldü

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin 5 Haziran’da gerçekleştirdiği operasyonda, 2013 yılında 2 Fransız gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğundan şüphelenilen Malili terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Güncellenme: 20:42, 11/06/2021
HaberlerDünya
Fransa duyurdu: Gazetecileri öldüren teröristler öldürüldü

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı basın açıklamasında, Fransız askerleri tarafından 5 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında 2013 yılında 2 Fransız gazeteciyi öldürdüğünden şüphelenilen terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Yayınlanan yazılı açıklamada, “Barkhane kuvveti, 5 Haziran’da kuzey Mali’deki Aguelhok’ta bir Birleşmiş Milletler (BM) ambarına hazırlık niteliğinde bir saldırı tespit etti. Silahlı bir terörist gruba karşı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında, 2 Kasım 2013’te Kidal’de RFİ gazetecileri Ghislaine Dupont ve Claude Verlon’un kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen terörist Baye ag Bakabo da bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Radio France Internationale’den (RFİ) 2 Fransız gazeteci 2 Kasım 2013’te bir röportaj sırasında kaçırıldıktan sonra Kidal yakınlarında öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Afrika’nın Sahel bölgesinde 2014’ten bu yana devam eden “Barkhane Operasyonu”nu sona erdireceklerini açıklamıştı.

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